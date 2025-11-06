Al volante della Bmw X5 MSport 50e, il suv premium plug-in da 500 cv per ogni stagione

La Bmw X5 MSport 50e che abbiamo guidato per circa tremila chilometri, è equipaggiata con l'ultima versione del possente motore termico da 3,0 litri con 6 cilindri in linea, accoppiato a una componente elettrica integrata nel cambio automatico a 8 rapporti, e per un consumo di carburante assolutamente parsimonioso (vista la stazza di quasi 25 q.li) tra 1,7 ed 1,3 l/100 km con le pile cariche, per una velocità fino a 140 km/h senza il battito di un pistone. La capacità della batteria è stata aumentata a quasi 26 kWh, che si traduce in un'autonomia elettrica estesa, che puo' sfiorare i 100 km. I sistemi di sicurezza sono stati aggiornati per essere più precisi e meno invasivi. L'infotainment iDrive, con schermo touchscreen e controllo vocale, facilita la gestione di tutte le funzioni del veicolo. Il lusso degli interni e l'esperienza di guida raffinata fanno il resto, ma il mega-suv del brand dell'elica non è proprio alla portata di tutti. La versione del nostro test-drive supera i 100mila euro.