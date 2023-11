Fiorio Cup: parte domani la terza edizione

Il "teatro" della sfida

Come negli anni precedenti la gara si svolgerà su un percorso di terra che si snoda all’interno del comprensorio della Masseria su cui, nel novembre 2022, Andrea Crugnola e Pietro Ometto, ebbero ragione di una agguerrita concorrenza aggiudicandosi la Fiorio Cup per la seconda volta. E' evidente che si tratta di una formula innovativa dove i partecipanti si sfidano alla pari, tutti con lo stesso modello di vettura, su quattro prove speciali sterrate da 4,2 km l'una, tutte gommate Pirelli, official partner della gara. Il percorso permanente è stato ideato da Alex Fiorio, partner della Rally University, scuola di pilotaggio e di test per lo sviluppo di auto da competizione, che sostiene il progetto Fiorio Cup, nato anche per esaltare la massima competitività in gara e il divertimento tra il pubblico.