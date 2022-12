Fiat lancia E-Doblò, campione di flessibilità a emissioni zero

Da sempre campione di versatilità e flessibilità, il polivalente modello Fiat è disponibile sia come vettura passeggeri, in questo caso esclusivamente a trazione elettrica, sia in configurazione van, cioè veicolo commerciale. In questʼultimo caso, accanto alla motorizzazione elettrica, Doblò è disponibile anche con motori termici 1.2 benzina da 110 CV e diesel 1.5 da 100 e 130 CV. Spicca il fatto che E-Doblò sia già il terzo veicolo da lavoro a trazione elettrica dopo i più grandi E-Ducato ed E-Scudo. Nel complesso il veicolo è prodotto in due lunghezze e tre diverse configurazioni: Van, Furgone Crew Cab e Combi.

Fiat E-Doblò marcia alla velocità massima di 130 km/h, ma dipende dalle tre modalità di guida selezionabili dal conducente: Eco, Normal e Power. Una velocità di rilievo se si pensa al veicolo per scopi professionali, con consegne e spostamenti in ambito perlopiù urbano. Grazie alla funzione di ricarica “quick charge” fino a 100 kW, E-Doblò passa dal 10 all’80% di batteria in corrente continua in soli 30 minuti. Nonostante lʼingombro delle batterie, può caricare fino a 800 chili di peso, contro la tonnellata del Doblò con motori termici. E può trasportare oggetti lunghi anche 3,4 metri.

Il van elettrico Fiat offre a richiesta un tavolino girevole centrale sulla seconda fila, per trasformare lʼabitacolo in un piccolo ufficio mobile. Molte le dotazioni “magiche” di E-Doblò, dal lunotto posteriore apribile (Magic Window) al tettuccio con mensola portaoggetti (Magic Top), passando per la telecamera esterna Magic View con angolo di visuale di 180 gradi e lo specchietto retrovisore interno polivalente Magic Mirror. Tutti disponibili nell’allestimento Launch Edition, che costa 40.000 euro ma occorre scontare lʼecobonus statale. Il listino ufficiale per la versione passeggeri a passo corto è di 38.400 euro.