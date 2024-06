Fiat Grande Panda: le prime immagini

La Grande Panda sarà il primo modello della nuova famiglia Fiat e sarà seguita dal lancio di un nuovo veicolo, ogni anno, fino al 2027. Il progetto del marchio italiano consiste nel realizzare veicoli sulla stessa piattaforma globale multienergy STLA Smart Platform, disponibile in ogni regione del mondo, e che consente al brand di creare veicoli diversi rispondendo alle altrettanto diverse esigenze dei propri clienti. Disegnata in Italia presso il Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda è caratterizzata da linee semplici e da uno spazio in abitacolo in grado di ospitare fino a cinque persone. Il volume appare robusto e strutturato, ma non toglie spazio all'originalità grazie anche al design dinamico e incisivo della carrozzeria generato da linee di profilo molto tese.