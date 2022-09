Ferrari Purosangue, il primo Suv del Cavallino è una meraviglia

Eccolo il Cavallino finalmente ergersi su due zampe, con il suo assetto alto da Suv, spalle larghe e robuste.

Non sembra, ma Ferrari Purosangue è lungo quasi 5 metri e con un passo di oltre 3 metri per un abitacolo super comfort per quattro. Una rivoluzione annunciata per Maranello quella del primo Suv, dotato di motore V12 , quattro ruote motrici e tutte e quattro sterzanti, cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti.