Ferrari F8 Tributo, eccola su strada!

Merito del know-how sportivo sviluppato a Maranello e della sovralimentazione turbo che riesce, con una cilindrata di appena 3,9 litri a far sviluppare al V8 la potenza di 720 CV, vale a dire 50 cavalli in più del V8 della 488 GTB. Spaventosa anche la coppia massima di 770 Nm a poco più di 3.000 giri, che consente unʼaccelerazione sullo 0-100 in 2,9 secondi appena, mentre da 0 a 200 si passa in soli 7,8 secondi! La velocità massima è di 340 km/h, senza mai il minimo accenno di turbo lag. Spicca nella dotazione della F8 Tributo la posizione RACE del manettino ed è la prima volta che accade su una vettura stradale del Cavallino. Un modo per rendere più fruibile la dinamicità della vettura.