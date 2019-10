Ferrari 812 GTS, alle origini del mito 1 di 7 2 di 7 3 di 7 4 di 7 5 di 7 6 di 7 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Forte degli ultimi successi in pista con Leclerc e Vettel, e orgogliosa di Universo Ferrari, evento che ha richiamato nelle sale museali di Maranello oltre 14.000 visitatori, il Cavallino torna in un segmento che aveva abbandonato: quello delle auto scoperte con motore 12 cilindri. E lo fa esattamente 50 anni dopo lʼultima volta, da quella mitica 365 GTS4 del 1969 che venne ribattezzata anche Daytona Spider in omaggio a unʼimpresa leggendaria nella storia Ferrari. Due anni prima, infatti, alla 24 Ore di Daytona, le due 330 P4 ufficiali e la 412 P del North America Racing Team trionfarono, prendendosi i prime tre posti. Non solo, ma si allinearono davanti a tutti prima di tagliare il traguardo.

Altri tempi, altre epoche sportive, ma la bellezza e lʼemozione di sempre quelle che le Ferrari sanno suscitare. La nuova 812 GTS è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e da 0 a 200 km/h in appena 8,3 secondi. Prestazioni che non sono solo il frutto del lavoro ingegneristico sui motori, ma anche di quello estetico: il lunotto elettrico, ad esempio, funge anche da wind-stop e ciò rende la nostra super spider dinamica in tutto il suo potenziale anche a tetto aperto. Arriverà nel 2020 e di certo costerà più dei 300.000 euro della 812 Superfast coperta.

Nello speciale motori anche la Ferrari 812 GTS