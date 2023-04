FCA Bank cambia: nasce CA Auto Bank per favorire la mobilità green

CA Auto Bank, evoluzione di FCA Bank, è un gruppo bancario internazionale presente in 17 Paesi europei e in Marocco.

La sede europea resterà a Torino La Banca punta a un target di almeno 10 miliardi di euro di impieghi entro il 2026, mentre entro il 2030 punta ad avere l’80% del portfolio di veicoli nuovi composto da modelli green (elettrici e ibridi). Con l’ottica di diventare leader europeo nella green mobility, CA Auto Bank si pone come la nuova “banca della mobilità per un pianeta migliore” e intende favorire la transizione energetica in atto nella mobilità, rendendo l’accesso ai veicoli a zero e a basse emissioni sempre più democratico e alla portata di tutti.

Ufficio Stampa CA Auto Bank

L’offerta di CA Auto Bank Soluzioni finanziarie, assicurative e di noleggio sono completate dalla collaborazione con oltre 30 marchi attivi in diversi settori della mobilità. In questa lista figurano Ferrari, Tesla, Mazda, Aston Martin, McLaren, Lotus e Morgan, ma anche brand emergenti come VinFast, DR Automobiles, Aiways, XEV, ElectricBrands e Invicta Electric, attivi nel mercato dei veicoli elettrici e non solo.

A questi si aggiungono diversi distributori e dealer multimarca, oltre ai rivenditori Stellantis, che CA Auto Bank continuerà a supportare, anche se non in qualità di captive. La Banca è attiva anche nel mondo delle due ruote, al fianco di Harley-Davidson, Royal Enfield, Fantic Motor, Vmoto Soco e CAKE, in quello del leisure, insieme a Erwin Hymer Group, Groupe Pilote, Groupe Rapido, Knaus Tabbert, Concorde e Carthago, e quello dei veicoli commerciali leggeri e pesanti, con Ford Trucks e BMC Trucks.

CA Auto Bank, completamente digitale La Banca ha elaborato un network integrato di piattaforme all’avanguardia, sviluppate in un’ottica omnichannel e utilizzate in tutti i Paesi europei in cui è presente il Gruppo. CA Auto Bank si avvarrà inoltre dei nuovi sistemi di pagamento, come nel caso di CA Auto Pay, piattaforma che gestisce formule di buy now pay later come l’instant credit e lo split payment.

Ufficio Stampa CA Auto Bank

Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank (nella foto, a destra), ricorda così la notorietà della Banca: “La storia di CA Auto Bank inizia quasi un secolo fa, con la nascita di SAVA, una delle prime società finanziarie in Europa, creata nel 1925 a Torino allo scopo di aiutare le persone ad acquistare un’automobile. A distanza di cento anni circa, attraverso le varie incarnazioni della società – prima come Fiat Auto Financial Services, poi FGA Capital, fino alla trasformazione in banca nel 2015, come FCA Bank – la nostra vocazione è rimasta la stessa. Oggi si applica alla mobilità verde e sostenibile, la mobilità del futuro. Questo è solo l’inizio di un percorso di crescita, che ci porterà ad essere l’unico attore indipendente in Europa, con il know-how di una vera captive, specializzato nei servizi finanziari per la mobilità a 360°”.

La strategia ESG CA Auto Bank accelererà il processo di trasformazione elettrica evolvendo la nota strategia ESG (Environmental, Social e Governance) basata sul principio di “creare ogni giorno soluzioni di mobilità per un pianeta migliore”. In parallelo proseguirà lo sviluppo di formule di mobilità per guidare green, proposte da Drivalia, la società di mobilità del gruppo CA Auto Bank. Drivalia propone una gamma completa di soluzioni di noleggio, leasing e mobilità: dal car sharing elettrico agli abbonamenti all’auto e ai noleggi di tutte le durate, oltre al leasing operativo.

La società porterà avanti gli investimenti nella propria infrastruttura elettrica, che conterà 3.500 punti di ricarica in Europa entro il 2026, e nella flotta, che entro tre anni raggiungerà quota 200.000 veicoli, di cui il 55% sarà composto da modelli elettrici e PHEV.