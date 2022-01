False polizze RC Auto, lʼIVASS segnala 7 finte società

Non pensiamo di essere più furbi delle volpi! Nel gran mercato delle assicurazioni auto , da tempo aperto a siti web e polizze online, lʼautomobilista ha più che altro il ruolo della gallina: produce uova (paga) e magari sporca poco (non fa incidenti). Le volpi però sono tante e lʼ IVASS ‒ lʼIstituto di Vigilanza sulle compagnie assicurative ‒ ha segnalato 7 società di servizi assicurativi che, in realtà, non assicuravano un bel niente!

Eccole: agenziarossetti.com; assicurazionin1.com; assicurazioni-vinciguerra.com; contebrokerassicurazioni.it; difrancia-assicurazioni.com; tuo-assicurazioni.com; pisano-broker.com. Tuttʼaltro che risparmiare, i clienti che hanno stipulato polizze con queste società hanno in realtà buttato via i soldi. Le convenientissime polizze emesse da questi 7 siti (difficili chiamarle compagnie) sono risultate false e, di conseguenza, i veicoli risultano non assicurati: https://www.ivass.it/media/comunicati/documenti/2022/ivcs528.pdf.

Ma come fare per difendersi? Semplice, se si hanno dubbi basta rivolgersi allʼIVASS, che ha gli elenchi delle imprese e degli intermediari autorizzati e in regola per operare in Italia. Sul sito www.ivass.it e al Contact Center 800-486661 (da lunedì a venerdì, 8.30/14.30) è possibile consultare gli elenchi generali e gli elenchi specifici per la R.C. Auto e la R.C. Natanti. Le cautele sono necessarie ed è bene sapere alcune cosette prima di effettuare il pagamento: mai farlo a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate! Sono irregolari.