E la Volkswagen ID.4 diventa ancora più potente

Brillante e al tempo stesso funzionale, la ID.4 Pro 4Motion è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi e di raggiungere la velocità massima autolimitata di 180 km/h, offrendo inoltre una maggiore trazione sul bagnato, sulla neve e sui terreni sconnessi. Non distante dunque dallʼammiraglia ID.4 GTX 4Motion. Ciò nonostante, grazie ai due motori elettrici, la ID.4 Pro 4Motion è capace di percorrere fino a 514 chilometri con una sola ricarica (ciclo misto WLTP), e le bastano soltanto 36 minuti per ricaricare dal 5 allʼ80% la batteria da 77 kWh che alimenta il powertrain elettrico.

Lʼequipaggiamento di serie è davvero completo e con accenti di stile pregevoli, come gli inserti di design rossi e neri. Il nuovo modello con sistema di trazione integrale a due motori è anche un potente veicolo da traino, perciò un partner affidabile per piccoli rimorchi da trasporto o da barca: fino a 1.400 chilogrammi (200 kg in più della versione a trazione posteriore), con pendenza dellʼ8% a massa frenata. Il bagagliaio è davvero importante con la sua capacità da 543 a 1.575 litri. In Italia il prezzo di listino della Volkswagen ID.4 Pro 4Motion è di 56.500 Euro.