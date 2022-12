E con la CB1000R 2023, Honda vede Rosso… Bordeaux!

Il motore a 4 cilindri bialbero (DOHC) di 998 cc Euro 5 sviluppa potenza e coppia inusitate per una naked. I cavalli sono 145, erogati al massimo di 10.500 giri al minuto, per una coppia di 104 Nm a 8.250 giri e il limitatore di giri che interviene a 12.000 giri al minuto. Le impostazioni della centralina elettronica PGM-FI sono state ottimizzate per un’erogazione di potenza più fluida rispetto al modello 2021. Di serie cʼè poi la frizione assistita e antisaltellamento, molto efficace nelle scalate, e un impianto di scarico 4-2-1 con 4 corti catalizzatori che filtrano i gas e li scaricano nel terminale a due camere.

Honda CB1000R 2023 è disponibile nel modello base in color Bordeaux Red Metallic, che si caratterizza anche per il colore nero del telaietto reggisella. L’ancor più raffinata versione Black Edition, con tocchi di alluminio lucidato, è invece accessoriata con mini‑cupolino, cover monoposto e appunto il cambio Quickshifter. Entrambe hanno il display TFT a colori, che si connette allo smartphone tramite il sistema Honda Smartphone Voice Control, e una presa di ricarica USB nel sottosella. I prezzi sono di 13.590 euro la versione Bordeaux e di 15.090 euro la Black Edition.