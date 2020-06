Ducati lancia a luglio la Hypermotard 950 RVE

Ducati ha svelato la Hypermotard 950 RVE , terza versione della moto e la più “artistica”, perché ispirata alla street art. Non a caso è stata battezzata a Borgo Panigale “Graffiti” , perché è proprio la livrea a catturare gli sguardi di questa fun-bike dal potenziale altissimo. Non casualmente, il suo esordio sotto forma di concept bike fu al Concorso d’Eleganza Villa d’Este del 2019.

La verniciatura è stata realizzata con strati leggeri e a bassissimo spessore, così da ottenere lʼeffetto di un bodywork aerografato. Il look è quello di una motard ad alte prestazioni, con la ruota intorno ai doppi scarichi sotto sella e le sovrastrutture ridotte che lasciano in bella vista il motore e la meccanica, compreso il telaietto posteriore a traliccio. La sella è piatta e rastremata per garantire ampi movimenti e consente di toccare terra con facilità, ma è tutta l’ergonomia della moto a rivelarsi ottima, favorendo la massima reattività del pilota in ogni condizione di guida.

Sbagliato però pensare che la Hypermotard 950 RVE sia soltanto un prodotto tutto grafiche ed estetica. Il motore è sempre il Testastretta 11° da 937 cc e 114 CV della gamma Hypermotard, in grado di assicurare prestazioni e divertimento. Ci sono poi tante innovazioni tecniche, come il cambio Ducati Quick Shift (DQS) Up and Down EVO, lʼevoluto ABS cornering di Bosch, il Ducati Traction Control e il controllo anti-impennata DWC Evo. La nuova Ducati arriva a luglio a prezzi attorno ai 13.500 euro.

