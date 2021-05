Ducati Hypermotard 950, tutta la gamma è ora Euro 5

Nuove certezze e nuovi look per la Ducati Hypermotard 950 , che a inizio giugno arriverà negli showroom italiani. Il motore bicilindrico Testastretta di 937 cc e 114 CV soddisfa adesso lo standard Euro 5. Tre le versioni disponibili ‒ Hypermotard 950, Hypermotard 950 RVE e Hypermotard 950 SP ‒ e una speciale livrea sportiva per la 950 SP.

Ispirata allʼuniverso motard e da sempre la fun bike per eccellenza di Borgo Panigale, la nuova Hypermotard 950 mette in bella mostra il doppio scarico sotto la sella piatta e le sovrastrutture minimaliste, che lasciano a vista la meccanica, compreso il telaietto posteriore a traliccio. L’ergonomia della moto deriva anch’essa dalle motard e assicura una posizione di guida eretta e con i gomiti larghi, per una maggior padronanza della moto. La sella è alta da terra 89 cm, due in meno sulle versioni RVE e SP. Il colore Ducati Red esalta la versione standard, mentre per la Hypermotard 950 RVE cʼè la distintiva livrea “Graffiti”.

Per colori e grafiche, invece, la nuova livrea racing della versione SP richiama il mondo della MotoGP ma anche quello dei “freestyle sports”. Ducati Hypermotard 950 SP rappresenta il top di gamma e si distingue dagli altri due modelli per le sospensioni Öhlins a corsa maggiorata, i cerchi forgiati Marchesini e il cambio Ducati Quick Shift (DQS) Up and Down EVO di serie, rivisitato per facilitare lʼinserimento in folle quando la moto è ferma. È una soluzione di grande precisione nella selezione delle marce, la stessa adottata su Monster e SuperSport 950.

La nuova gamma Ducati Hypermotard 950 Euro 5 è sempre disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW per i giovani o chiunque abbia soltanto (o ancora) la patente A2. Per questa versione Ducati offre un’agevolazione di 1.000 euro sul prezzo di listino. Che parte da 12.890 euro per la Hypermotard 950, da 13.690 per la RVE e da 16.990 euro per la SP nella speciale livrea racing.