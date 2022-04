Ducati estende la gamma e-bike con la novità Futa e le nuove MIG-S e TK-01RR

Ducati Futa

Il motore by Thok è posto sul mozzo posteriore

sviluppa 250 W e 42 Nm di coppia

Garmin

Prezzi da 7.690 euro

è la prima bici stradale a pedalata assistita della Casa bolognese. Ha una geometria da sport endurance e impiega un telaio monoscocca in fibra di carbonio., così da vantare un’erogazione fluida in ogni condizione. È tra i motori più compatti e leggeri della categoria (meno di 4 kg) ed è supportato da 5 livelli di assistenza, selezionabili tramite il comandosul manubrio. Le ruote di Ducati Futa by Thok sono le Vision AGX30 con cerchi in carbonio e montano gomme Pirelli Cinturato Velo da 35 mm, che garantiscono scorrevolezza, comfort e grip., Ducati farà anche una versione speciale e limitata a 50 esemplari.

Ducati Mountain MIG-S 2022

drive unit Shimano EP8

85 Nm di coppia

Prezzi da 5.590 euro

compie un importante step evolutivo grazie alla più performantee a una componentistica aggiornata. Si tratta di un motore molto leggero (2,6 kg di peso), capace di erogare fino acon un rapporto massimo di servo assistenza pari al 400%. La batteria Shimano da 630 Wh è posizionata all’esterno, sotto il downtube, assicurando un baricentro molto basso e massimizzando la stabilità. Ma la all-mountain si rinnova anche nel look, con una livrea più sportiva disegnata da Aldo Drudi in collaborazione con il Centro Stile Ducati, e gomme Pirelli Scorpion.

Ducati TK-01RR Limited Edition

Öhlins DH38

Il cambio elettronico posteriore Shimano Di XT a 11 velocità

questa special parte da 10.890 euro

si caratterizza per la forcella a doppia piastradi impronta motociclistica, con escursione 180 mm, e l’ammortizzatore a molla Öhlins con tecnologia TTX (escursione 170 mm). Una dotazione tecnica che assicura un incredibile controllo in discesa della e-mountain bike amata da Troy Bayliss , mantenendo comunque grande efficienza nei tratti in salita.è il meglio che si possa chiedere oggi ad una e-mountain bike, ma il prezzo non è certo popolare,

