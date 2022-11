Ducati Diavel V4 eletta la “Moto più Bella” di Eicma 2022

È lʼennesimo trionfo per la Casa di Borgo Panigale, che raccoglie un successo popolare nella stessa giornata in cui Alvaro Bautista conquista, con tre gare di anticipo, il titolo mondiale Superbike, il WorldSBK . Per le rosse una stagione fantastica.

Quanto al premio a Eicma, è lʼ11° volta che Ducati riceve questo riconoscimento, nato nel 2005 dalla collaborazione tra la rivista Motociclismo e gli organizzatori del Salone del ciclo e motociclo. Il concorso “Vota e vinci la moto più bella del Salone” ha premiato questʼanno la sport naked per la prima volta con motore 4 cilindri, Diavel V4 appunto, che ha ottenuto il 36,8% dei voti espressi dai circa 23.000 appassionati, tra visitatori della Fiera e utenti del sito web di Motociclismo. A ritirare il premio è stato Andrea Amato, Chief Motorcycle Designer del Centro Stile Ducati.



Per Borgo Panigale il 2022 è un vero anno da favola, con successi trionfali in pista e per volumi di vendita sul mercato. E con una gamma sempre più bella e articolata, il cui range 2023 abbiamo scoperto nel corso delle varie Ducati World Première di questʼautunno. Il nuovo Diavel V4 è solo un campione di quel che a Borgo Panigale hanno saputo creare in questʼannata magica, che non vede affievolirsi la voglia di festeggiare. Anzi si sta già preparando la grande festa di chiusura, con migliaia di ducatisti attesi in Piazza Maggiore a Bologna il prossimo 15 dicembre.