DS Automobiles e Vergne promuovono lʼauto elettrica

Lʼimpegno per una mobilità sostenibile è stato al centro della presenza DS Automobiles allʼ89° Salone di Ginevra. Più che auto e prototipi nuovi per stupire un pubblico già avvezzo alle più strabilianti idee, il brand premium di Citroen ha organizzato nel suo DS Store ginevrino il summit “New Energy. E-Tense Era”, per affrontare i temi dello sviluppo ecosostenibile. Protagonista il campione di Formula E Jean-Éric Vergne.