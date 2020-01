DS 7 Crossback, nuova anima Performance Line

È il modello più esclusivo della gamma DS e scopre adesso la sua anima più sportiva. Stiamo parlando del Suv DS 7 Crossback , eletta Auto Europa 2019 e che ora va oltre il concetto di eleganza per presentarsi in una nuova versione top di gamma Performance Line .

Tradotto, significa che il motore 4 cilindri turbo benzina PureTech sviluppa 225 CV di potenza ed è accoppiato al cambio automatico a 8 rapporti. Un motore molto efficiente, con filtro antiparticolato (una rarità per i motori a benzina), capace di una marcia fluida grazie alla coppia di 300 Nm già disponibile fra i 1.650 e i 1.900 giri al minuto. Eppure, grazie anche allo Stop&Start, riesce a limitare i consumi medi di benzina a 5,8 litri per 100 chilometri. Il motore si avvale del sistema Valvetronic, che prevede l’alzata delle valvole in aspirazione, la fasatura variabile, il freewheeling (veleggiamento) a velocità comprese tra 20 e 130 km orari.

Il plus della DS 7 Performance Line però sta nelle sospensioni adattive, che regolano gli ammortizzatori istante per istante, anche grazie a una telecamera sopra il parabrezza che “vede” il manto stradale e fornisce le indicazioni giuste al comparto sospensioni. DS 7 Crossback Performance Line è unʼauto raffinata e super equipaggiata, che vanta il Connected Pilot, il Park Pilot e il Night Vision per illuminare a giorno la notte più buia.

Quanto a look, questʼedizione speciale del Suv francese si caratterizza per i gruppi ottici anteriori DS Active Led Vision e i cerchi in lega neri da 19 pollici “Beijing”, con il mozzo color rosso. Allʼinterno spiccano i due display da 12 pollici, che integrano i sistemi Apple e Android per la connettività multimediale, mentre lʼimpianto audio è realizzato in collaborazione con Focal. Al top del listino, questa versione costa 45.000 Euro.

Nello speciale motori anche la DS 7 Crossback Performance Line