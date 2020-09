DS 7 Crossback “Louvre”, il Suv senza paragoni

Dalla partnership tra il brand DS e il museo nasce la serie speciale e limitata DS 7 Crossback “Louvre”. La prima caratteristica dellʼauto non è esclusiva, è di più, è unica e non riguarda lʼaspetto tecnico, ma non ha concorrenza in giro che possa reggere il confronto: sul grande schermo al centro della plancia da 12 pollici ad alta definizione è possibile vedere 182 grandi opere esposte al Louvre. Ogni volta che si avvia lʼauto, un podcast disponibile in 5 lingue (italiano incluso) ci illustra per 4 minuti una delle 182 opere in catalogo.

Altro aspetto che rende il Suv transalpino unico e speciale è il motivo della “grande piramide” di Ieoh Ming Pei, che da 30 anni simboleggia lʼingresso del Louvre allʼinterno delle Tuileries. È un logo presente in vari dettagli del Suv, sia esterni che interni e persino con una goffratura applicata sulla pelle Nappa. Basata sulla versione Grand Chic, la DS 7 Crossback “Louvre” è proposta in due motorizzazioni ibride plug-in: da 300 CV a 4 ruote motrici e 225 CV a trazione anteriore. La versione da 300 CV è una vera sportiva, accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e chiude il chilometro da fermo in 25,9 secondi.

Il motore PureTech da 200 CV è accompagnato, sulla 300 CV, da due motori elettrici da 80 kW posizionati su ciascun assale. Sono associati a un cambio automatico a 8 rapporti e in modalità elettrica assicurano unʼautonomia di marcia d i 58 chilometri, per emissioni di CO2 inferiori ai 40 g/km. Con cerchi in lega PARIS da 20 pollici, la DS 7 Crossback “Louvre” arriverà a novembre e in tre diverse colorazioni: Blu Zaffiro, Grigio Cristallo, Nero Perla. Prezzi che partono da 60.700 euro.

Ma permetteteci unʼulteriore digressione sul Louvre. La nostra DS 7 Crossback potrà insegnarci tanto, e non solo le 182 opere in catalogo nel podcast dellʼauto, dalla Monna Lisa di Leonardo alla Vittoria di Samotracia, dalla Venere di Milo alla “Libertà che guida il popolo” di Eugène Delacroix. Tutti i clienti della versione Louvre riceveranno, infatti, la tessera degli “Amici del Louvre”, che garantisce loro accesso illimitato alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee del museo, ma anche di un centinaio di altri musei in Francia e nel mondo.

