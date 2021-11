Dalla Formula E il background della DS 3 Crossback E-Tense

DS Automobiles è la prova evidente che il mondo delle corse è terreno fertile per lʼindustria automobilistica. La Formula E , ad esempio, serve eccome a sviluppare il know-how elettrico e non solo in ambito sportivo; così i successi del team DS Techeetah si sono tramutati nelle vetture E-Tense del brand. Non a caso nel 2020 DS Automobiles è stato il marchio leader in Europa per le emissioni medie di CO2 più basse: 83,1 g/km. Merito della gamma elettrificata, che vale un terzo delle immatricolazioni totali.

Un modello su tre venduto da DS in Europa è elettrico Ufficio stampa 1 di 32 Ufficio stampa 2 di 32 Ufficio stampa 3 di 32 Ufficio stampa 4 di 32 Ufficio stampa 5 di 32 Ufficio stampa 6 di 32 Ufficio stampa 7 di 32 Ufficio stampa 8 di 32 Ufficio stampa 9 di 32 Ufficio stampa 10 di 32 Ufficio stampa 11 di 32 Ufficio stampa 12 di 32 Ufficio stampa 13 di 32 Ufficio stampa 14 di 32 Ufficio stampa 15 di 32 Ufficio stampa 16 di 32 Ufficio stampa 17 di 32 Ufficio stampa 18 di 32 Ufficio stampa 19 di 32 Ufficio stampa 20 di 32 Ufficio stampa 21 di 32 Ufficio stampa 22 di 32 Ufficio stampa 23 di 32 Ufficio stampa 24 di 32 Ufficio stampa 25 di 32 Ufficio stampa 26 di 32 Ufficio stampa 27 di 32 Ufficio stampa 28 di 32 Ufficio stampa 29 di 32 Ufficio stampa 30 di 32 Ufficio stampa 31 di 32 Ufficio stampa 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

La DS 3 Crossback E-Tense che vediamo nelle immagini è lʼespressione palmare di questa “zoonosi” dal motorsport allʼindustria di massa. Il Suv compatto di segmento B ha unʼautonomia di marcia di 320 km con una singola ricarica, e lo deve anche alla funzione di recupero dellʼenergia che è stata sperimentata e collaudata proprio nelle gare di Formula E. Qui la gestione dellʼenergia costituisce un aspetto fondamentale per arrivare al traguardo, magari vincendo, e la sola batteria da 50 kWh potrebbe non bastare. Ecco allora il recupero di energia tramite il sistema di frenata rigenerativa, che dispiega tutta la sua efficienza anche sulla DS 3 elettrica.

Se i componenti tra le due realtà ‒ monoposto da gara e B-Suv stradale ‒ sono differenti, progetto e architettura sono identici e forniscono un contributo fondamentale alla gamma E-Tense di DS Automobiles. In ambito cittadino, la frenata rigenerativa può recuperare fino al 25% del totale di energia disponibile e, oltretutto, usura di meno i freni stessi. Inserendo sulla leva del cambio la funzione Brake (B), il cui software è lo stesso utilizzato dal team DS Techeetah in Formula E, lʼefficacia del freno motore aumenta e con esso il recupero di energia.

Il powertrain della DS 3 Crossback E-Tense è composto da un motore elettrico da 100 kW (pari a 136 CV) e da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh. Consente una guida molto briosa, frizzante, con uno scatto da 0 a 50 km/h in soli 3,3 secondi! Il comportamento stradale è ottimizzato grazie al posizionamento centrato e abbassato della batteria, montata sotto al pianale e bilanciata nei pesi. La ricarica rapida da 100 kW permette di ottenere l’80 % di energia in 30 minuti, ma nellʼofferta commerciale il brand propone la “DS Smart Wallbox” connessa, con una versione trifase che consente una ricarica completa in sole 5 ore.

Per quanto riguarda il design, la versione 100% elettrica della DS 3 Crossback si fa apprezzare per le cromature satinate e il paraurti posteriore dal design specifico. Allʼinterno spiccano i materiali pregiati, con l’impuntura Point Perle della pelle e la tecnica Guillochage per la lavorazione dei metalli. Esclusivi i cerchi in lega da 18 pollici Kyoto e la tinta di carrozzeria Grigio Cristallo. Prezzi da 40.200 euro, incentivi esclusi.