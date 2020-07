Corvette Stingray, sale lʼattesa della nuova muscle car

La Corvette Stingray è lʼultima vittima del coronavirus in Europa . Prima Corvette a motore centrale posteriore nei 67 anni di storia dellʼicona sportiva americana, arriverà infatti soltanto a metà 2021 presso la rete del gruppo Cavauto , lʼimportatore italiano della supercar Chevrolet. Colpa del Covid-19 , che ha procrastinato il suo arrivo in Europa, originariamente previsto entro la fine di quest’anno.

Giunta allʼottava generazione, la Corvette rivoluziona di molto il suo concetto tecnico e meccanico, acquisendo unʼimpostazione più europea. La versione Stingray, infatti, fa sue dotazioni come il cambio a 8 rapporti con doppia frizione, le sospensioni Magnetic Ride Control (optional), l’impianto frenante Brembo con dischi maggiorati e prese d’aria anteriori per il raffreddamento, il differenziale elettronico a slittamento limitato e gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Evoluto anche il pacchetto tecnologico, che prevede lʼHead-Up display, il sistema di navigazione con display da 12 pollici e impianto audio Bose a 14 altoparlanti.

Un equipaggiamento riservato esplicitamente alla esigente clientela europea (lʼauto è disponibile anche con guida a destra per il mercato britannico), e lo dimostrano pure i tanti dettagli esterni e interni in carbonio, che enfatizzano ulteriormente la personalità della nuova Corvette. Il pacchetto aerodinamico include splitter anteriore e spoiler posteriore. Tra le dotazioni interne ci sono lo specchietto retrovisore centrale con telecamera integrata e i sedili riscaldati e ventilati.

Il “cuore” della nuova Corvette Stingray è il motore V8-LT2 da 6,2 litri, forte di 495 CV di potenza e 637 Nm di coppia massima. La sportiva americana verrà proposta allʼinizio nella “Launch Edition” a partire da 102.500 Euro per la Coupé e 109.680 Euro per la Convertibile, il cui hard top elettrico sostituisce la classica capote in tela. La garanzia prevede la copertura per 3 anni o 100.000 chilometri.

Nello specale motori anche la Corvette Stingray