Tesla On Tour 28 luglio 2019 08:05 Con Model 3 Tesla prova la scalata in Italia Grazie allʼecobonus il prezzo scende a 42.500 euro

I conti continuano a non tornare in Tesla Motors (in rosso i primi due trimestri dellʼanno), ma lʼottimismo di Elon Musk non ne è scalfito di un grammo. Tra viaggi nello spazio e computer collegati al cervello, il vulcanico imprenditore continua ad avere come suo core business lʼazienda che produce auto elettriche. Lʼobiettivo di Tesla è vendere 400 mila vetture nel 2019 e sarebbe un nuovo record.

In Italia però, complici i ritardi nel campo delʼalimentazione elettrica, Tesla fatica a imporsi e così ha organizzato un tour estivo per promuovere la sua nuova e più piccola vettura: la berlina 4 porte Model 3. Sarà possibile provarla insieme agli altri modelli Full Electric della Casa californiana: la berlina Model S e il crossover Model X. Con lʼevento Tesla On Tour si raggiungeranno 18 città italiane ‒ dal 19 luglio a metà settembre ‒ con le prime tappe a Forte Dei Marmi, Salerno, Marlengo e Sauze dʼOulx.

Nuova Model 3 è proposta in due versioni: Long Range e Performance e offre una autonomia di marcia fino a 560 km. La seconda versione è la più esclusiva e si distingue per i cerchi da 20 pollici e lo spoiler posteriore in fibra di carbonio. Notevoli le prestazioni: sullo 0-100 stacca un invidiabile 5,6 secondi, raggiungendo la velocità di punta di 225 km orari. Entrambe le versioni hanno il grande schermo touchscreen da 15 pollici che “pulisce” integralmente la plancia e permette di gestire ogni aspetto della guida e dellʼintrattenimento a bordo. Una vera chicca il tetto in vetro oscurato che protegge dai raggi UV e infrarossi.

Vettura 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza, Tesla Model 3 ha come ogni Tesla lʼAutopilot di serie. Questo sistema di guida assistita consente all’auto di sterzare, accelerare e frenare in maniera automatica. In Italia il prezzo di listino di Model 3 parte da 48.500 euro, ma si scende fino a 42.500 euro grazie agli incentivi governativi (ecobonus) di 4.000 euro per lʼacquisto di auto 100% elettriche più altri 2.000 euro in caso di rottamazione.