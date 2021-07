Citroen C3 Aircross, nuovo look e più tecnologia

Citroen ha presentato la nuova C3 Aircross , un restyling del B-Suv compatto (ma sarebbe meglio definirlo monovolume) lanciato nel 2017. In Europa ha ottenuto un discreto successo, più di 340.000 unità vendute, ma in Italia piace anche di più, visto che il 18% delle consegne è proprio nel nostro Paese, per circa 61.000 unità vendute.

Versatile, spazioso e pratico, con un bagagliaio che va da 410 a 520 litri, a seconda dei sedili scorrevoli (e non è una cosa scontata nel segmento), per arrivare fin quasi a 1.300 litri abbattendo la seconda fila. Citroen C3 Aircross è un veicolo prettamente per famiglie, cui propone la classicità di una gamma motori che, chiariamo subito, non prevede versioni elettriche né ibride, ma soltanto unità termiche a benzina e diesel. Nel dettaglio: due benzina derivati dalla stessa unità PureTech a 3 cilindri e 1.2 da 110 e 130 CV, il primo abbinato al cambio manuale e il secondo allʼautomatico EAT6. Due anche i motori a gasolio, entrambi 4 cilindri 1.5, da 110 CV il manuale e 120 CV con trasmissione automatica EAT6.

Nessuna rivoluzione insomma, come invece il brand ci ha abituati per altri segmenti. Ma tre clienti su quattro di C3 Aircross sono privati, mentre la più innovativa utenza business ha un ruolo ridotto. Gli allestimenti sono 5: Live, Feel, Shine, Shine pack e il full optional C Series. I prezzi vanno da 19.800 a 27.550 euro, ma poi ci sarà da aggiungere i vari contributi regionali e qualche sconticino della Casa e delle concessionarie.

Quanto alle offerte finanziarie, per i privati c’è la formula “Simply Drive”, che parte da un anticipo di 3.600 euro e 139 euro al mese per 30 mesi e 30.000 km, con inclusa lʼestensione della garanzia e della manutenzione. Per la clientela business, le rate diventano da 209 euro, per 36 mesi e 45.000 km, con 3.400 euro di anticipo. Cʼè poi il noleggio tutto compreso, con manutenzione, assicurazione e tassa di proprietà.