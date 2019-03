11 marzo 2019 07:50 Citroen a Ginevra tra passato e un futuro creativo Un MPV che diventa camper e la biposto elettrica

Il primo secolo di Citroen è celebrato a Ginevra in tutte le salse. Un passato glorioso, che ha saputo sempre innovare, e un presente molto attivo e dinamico che proietta la Casa del “double chevron” nel futuro. Lo dimostrano la versione plug-in hybrid di C5 Aircross, che arriverà a listino nel 2020, il super MPV con funzioni camping SpaceTourer The Citroënist by Martone e la biposto elettrica Ami One Concept.

Le versioni Origins nel presente Ufficio stampa 1 di 30 Ufficio stampa 2 di 30 Ufficio stampa 3 di 30 Ufficio stampa 4 di 30 Ufficio stampa 5 di 30 Ufficio stampa 6 di 30 Ufficio stampa 7 di 30 Ufficio stampa 8 di 30 Ufficio stampa 9 di 30 Ufficio stampa 10 di 30 Ufficio stampa 11 di 30 Ufficio stampa 12 di 30 Ufficio stampa 13 di 30 Ufficio stampa 14 di 30 Ufficio stampa 15 di 30 Ufficio stampa 16 di 30 Ufficio stampa 17 di 30 Ufficio stampa 18 di 30 Ufficio stampa 19 di 30 Ufficio stampa 20 di 30 Ufficio stampa 21 di 30 Ufficio stampa 22 di 30 Ufficio stampa 23 di 30 Ufficio stampa 24 di 30 Tgcom24 25 di 30 Tgcom24 26 di 30 Tgcom24 27 di 30 Tgcom24 28 di 30 Tgcom24 29 di 30 Tgcom24 30 di 30 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il primo sguardo, però, bisogna rivolgerlo alla storia di Citroen e ai tre modelli iconici esposti al Salone: Type A, Traction e 2CV, che hanno insegnato allʼindustria dellʼauto il modo migliore di intendere le sospensioni. Poi unʼocchiata al mondo sportivo Citroen, con la C3 WRC che nellʼultimo rally di Monte Carlo ha conquistato la 100° vittoria della Marca nel Mondiale Rally. E siamo al presente, con una gamma articolata che nel corso del 2019 si presenterà con le nuove e speciali versioni “Origins”. Colori originali, materiali pregiati e contenuti esclusivi sui modelli car C1 e C3, sul Suv compatto C3 Aircross e sulla C4 Cactus, fino al monovolume Grand C4 SpaceTourer.

In anteprima mondiale viene presentata la SpaceTourer The Citroënist Concept, unʼidea di van moderno e connesso dove poter vivere e lavorare, godersi momenti di evasione e condividere emozioni. Il tutto… viaggiando! Realizzato in collaborazione con Martone e con un allestimento interno sviluppato con Pössl (che commercializza il Campster), il veicolo è dotato di un ufficio connesso, di due letti per passare la notte e consente pure di caricare una bici.