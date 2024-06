Citroën festeggia i 100 anni in Italia

Proprio così, fu l'anno in cui André-Gustave Citroën acquistò un terreno in via Gattamelata. Proprio dove oggi sorge il flagship di Stellantis nacque la prima filiale di Citroën in Italia: iniziò così l'avventura del marchio francese nel Bel Paese, che si snoda lungo 100 anni contraddistinti da innovazioni tecnologiche, successi sportivi e memorabili creazioni su quattro ruote. Per celebrare il centenario di Citroën in Italia, dal 19 giugno al Dazio Levante è stato possibile ammirare un dettagliato percorso museale realizzato insieme al Centro di Documentazione Storica Citroën, che ha raccontato curiosità, costume, fatti correlati allo sviluppo della Marca e a quello storico e sociale d’Italia attraverso i modelli Citroën più famosi, oltre a immagini e materiale d’ogni epoca, tutto normalmente custodito presso l’Archivio Storico Citroën di Sinalunga (SI).