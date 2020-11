Cadillac XT4, il ritorno in auge con un Suv premium

Lo spartiacque di stile e di design che, un tempo, distingueva le auto americane da quelle europee è ormai passato. Lʼeleganza oggi è globale , è un insieme di concetti universalmente riconosciuti, entro i quali però ciascun brand cerca la propria via, dando risalto ai valori forti della propria storia. È il caso di Cadillac , il marchio di lusso per eccellenza del “made in Usa” automobilistico, che torna adesso in Europa con un Suv globale per design: XT4 .

Il nuovo Suv premium Cadillac sarà proposto con un motore turbodiesel di stampo europeo, conforme allo standard Euro 6d. Il nuovo XT4 è anzi stato sviluppato espressamente per il mercato europeo, e lo stesso motore a gasolio è stato sviluppato a Torino nellʼex centro General Motors. Nel 2021 arriverà anche un poderoso motore turbo benzina, sempre 2.0 di cilindrata ma con 230 CV, mentre il turbodiesel si ferma a 174 CV. La motorizzazione a benzina avrà esclusivamente la trazione integrale, mentre la gamma diesel include anche le versioni a due ruote motrici. Il cambio è in entrambi i casi automatico a 9 rapporti, con comandi al volante.

Cadillac XT4 ha interni raffinati e dotazioni importanti, con un’abitabilità eccezionale per un Suv compatto, in particolare per i passeggeri posteriori che hanno a disposizione per le gambe più di un metro. Molto bello è anche il volante in pelle a tre razze, sviluppato per enfatizzare il feeling sportivo del Suv, e anche i sedili hanno un taglio sportivo ma offrono in aggiunta il supporto lombare e con lo schienale contenitivo e, a richiesta, con funzione massaggio. Ottima anche la capacità del bagagliaio, che arriva fino a 1.385 litri reclinando i sedili posteriori.

A importare in Italia il nuovo Cadillac XT4 è il Gruppo Cavauto, esclusivista per conto di Cadillac Europe. Presso lo showroom di Monza sono già disponibili i primi esemplari della Cadillac XT4 2.0 TD, nelle versioni speciali dʼesordio Launch Edition e Launch Edition Sport, i cui prezzi rispettivi sono di 44.990 e 49.290 Euro. Quando completa, la gamma ordinaria del Suv parte però da 37.710 Euro.