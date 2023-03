Bridgestone e le nuove soluzioni AI

Cosa è Webfleet

Webfleet è la soluzione di Bridgestone per la gestione del parco veicoli. Oltre 60.000 aziende in tutto il mondo la utilizzano per migliorare l'efficienza della flotta, supportare i conducenti, aumentare la sicurezza, rispettare i regolamenti vigenti e lavorare in modo più sostenibile. Da più di 20 anni Webfleet offre ai fleet manager una serie di informazioni basate sui dati che li aiutano a ottimizzare le proprie attività. Webfleet sposa la mission di Bridgestone Mobility Solutions di condurre il mondo verso un futuro sostenibile con soluzioni per la mobilità basate sui dati e contribuisce alla realizzazione del Bridgestone E8 Commitment, la bussola che guida le priorità strategiche, il processo decisionale e le azioni di Bridgestone in ogni ambito di attività.