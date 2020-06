Bosch alla conquista delle colonnine europee per lʼauto elettrica

Auto elettriche, la ricarica senza problemi è il sogno di ogni guidatore di queste vetture. Trovare le colonnine libere, gestire le app in modo facile e intuitivo, così come pagare in modo semplice, non è scontato. Anzi è spesso ragione di ansia, perciò Bosch ha creato unʼapp per mettere in rete più di 150.000 stazioni di ricarica in tutta Europa.