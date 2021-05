BMW M5 CS, la berlina come mai lʼavete immaginata

La sportività non basta mai agli ingegneri BMW , che sulla base di una possente M5 ‒ la berlina più adrenalinica del mondo ‒ hanno realizzato un modello ancora più estremo: la M5 CS . Siamo nel campo della ultra-sportività , forte di oltre 600 cavalli, che la Casa bavarese declina però anche in chiave luxury.

M5 CS, la storia ultra-sportiva di casa BMW Ufficio stampa 1 di 28 Ufficio stampa 2 di 28 Ufficio stampa 3 di 28 Ufficio stampa 4 di 28 Ufficio stampa 5 di 28 Ufficio stampa 6 di 28 Ufficio stampa 7 di 28 Ufficio stampa 8 di 28 Ufficio stampa 9 di 28 Ufficio stampa 10 di 28 Ufficio stampa 11 di 28 Ufficio stampa 12 di 28 Ufficio stampa 13 di 28 Ufficio stampa 14 di 28 Ufficio stampa 15 di 28 Ufficio stampa 16 di 28 Ufficio stampa 17 di 28 Ufficio stampa 18 di 28 Ufficio stampa 19 di 28 Ufficio stampa 20 di 28 Ufficio stampa 21 di 28 Ufficio stampa 22 di 28 Ufficio stampa 23 di 28 Ufficio stampa 24 di 28 Ufficio stampa 25 di 28 Ufficio stampa 26 di 28 Ufficio stampa 27 di 28 Ufficio stampa 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova BMW M5 CS è lʼauto più potente nella storia di BMW M. La sigla CS viene riservata a versioni davvero prestazionali e prodotte in serie limitata. La gamma si compone oggi dei modelli BMW M3 CS, il più recente, M4 CS e M2 CS. La leggerezza è il primo aspetto ingegneristico su cui hanno lavorato in BMW e così la M5 CS risulta di 70 chili circa meno pesante della M5 Competition. Il telaio è stato di conseguenza ritarato e adattato al nuovo peso, come anche gli ammortizzatori, perfezionati per rispondere meglio agli pneumatici racing Pirelli P Zero Corsa da 20 pollici e misura mista: anteriore: 275/35 e posteriore 285/35.

Il motore V8 da 4,4 litri sviluppa la potenza di 635 CV, gestiti dal cambio M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic. Una berlina 4 porte e 4 posti dʼinusitata dinamicità insomma, che vanta oltre tutto il sistema di trazione integrale M xDrive, che offre anche una modalità 2WD per la marcia con la trazione posteriore pura. La BMW M5 CS scatta da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,4 secondi, un dato ancor più favoloso. La velocità massima è di 305 km/h, regolata elettronicamente.

Allʼinterno tutto è dettato dalla sportività: volante, sedili contenitivi con poggiatesta integrati, dettagli a contrasto color Mugello Red su rivestimenti in pelle merino e Alcantara. In Italia la nuova BMW M5 CS arriva a listino in queste settimane, al prezzo poco inclusivo di 204.900 euro.