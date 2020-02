BMW Driving Experience, partiti i corsi i 2020

Livigno e il suo Ghiacciodromo si aggiungono questʼanno al calendario di corsi di guida della BMW Driving Experience . Guida sicura e avanzata, solo che in condizioni estreme con neve e ghiaccio e quindi unʼopportunità ben diversa dai corsi che, fin dal 2009, lʼacademy BMW tiene in pista a Monza, Vallelunga, Misano e Adria.

Il Ghiacciodromo di Livigno è una struttura ideale per apprendere le tecniche giuste per guidare su fondi a scarsissima aderenza, che fanno perdere direzionalità e stabilità ai veicoli. Si affrontano le prove ‒ frenata, tenuta in curva, slalom per evitare ostacoli, gestione di sottosterzo e sovrasterzo ‒ con le BMW dotate di trazione integrale xDrive. I consigli degli istruttori professionisti di GuidarePilotare, confermati anche per il 2020 nella BMW Driving Experience, aiuterà di certo anche i neofiti della guida su neve e ghiaccio.

A Livigno sono impegnate la BMW M135i xDrive e la prestazionale BMW M2 Competition. Lʼintero parco auto 2020 dellʼacademy BMW comprende 21 vetture, fra queste anche la nuova BMW Serie 1 118d e la BMW 320d Touring, ma anche modelli della Serie 2 e due formidabili BMW M4 Coupé Competition dedicate esclusivamente ai Corsi di Guida Sportiva. Intrigante anche la presenza di una BMW i3s 120Ah, elettrica dunque, a disposizione dei test drive su strada pubblica. Il prossimo appuntamento con i corsi della BMW Driving Experience è previsto il 26/27 marzo a Vallelunga.

Un aspetto importante dei corsi di guida BMW è lʼapertura ai guidatori disabili. Una sensibilità naturale per un brand che ha in scuderia e in qualità di brand ambassador Alessandro Zanardi. Sul Ghiacciodromo di Livigno erano disponibili 4 posti al giorno, con vetture del programma “SpecialMente” allestite con dispositivi di guida a controllo elettronico Guidosimplex. Sono automobili dotate di cambio automatico, freno a leva comandato a mano e acceleratore elettronico “a cerchiello”, cioè al volante.