Bianchi lancia e-Omnia, le nuove e-bike powered by Bosch

La gamma Bianchi e-Omnia si basa su tre linee guida: design, funzionalità e integrazione, con particolare attenzione al comfort e alla sicurezza di chi si sposta in bici per lavoro, studio e nel tempo libero. Sono e-bike di grande spessore qualitativo e pensate per tre tipologie di utilizzo: City, Tourer e Mountain, per donne e uomini, per sportivi e amatori. Bianchi dʼaltronde ha sempre saputo guardare avanti, a dispetto della sua gloriosa storia sportiva, e già nel 2019 lanciò il programma Lif-e per un approccio nuovo e tecnologico alla mobilità.

Il modello di punta di quel programma è la e-SUV costruita full carbon, ma ora il progetto si estende alla gamma in alluminio ad alte prestazioni, e lo fa grazie al più avanzato configuratore di biciclette 3D online al mondo. Questa nuova piattaforma di e-bike powered by Bosch consente fino a 8.500 combinazioni tra colori, accessori e specifiche tecniche. Un modello Bianchi e-Omnia può davvero avere tutto quel che si desidera, dallʼABS sullʼimpianto frenante alle luci integrate posizionate nella parte anteriore, posteriore e laterali, in grado di emettere 40 Lux, che significa 100 metri di visibilità per il ciclista e la possibilità di essere visti già da una distanza di 500 metri.

Il motore che alimenta tutti i modelli e-Omnia è il Bosch Performance Line CX, molto brillante con i suoi 85 Nm di coppia che riducono al minimo la fatica. Le batterie sono da 500 Wh e da 625 Wh, ma cʼè anche lʼopzione per la doppia batteria. Testimonial del progetto Bianchi e-Omnia è Nico Rosberg, ex campione del mondo di Formula 1. Quanto al configuratore e-Omnia Bianchi, è disponibile allʼindirizzo web: bianchi.com/e-omnia.