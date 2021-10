AUDI Q5 Sportback 55 TFSI e: sportività “elettrizzante”

Cattiva quanto basta con doti da vera sportiva: protagonista della prova di TGCOM24 è la versione 2.0 TFSI con cambio automatico S tronic a sette rapporti, abbinata a un motore elettrico capace di percorrere - in totale silenzio - fino a 62 km a zero emissioni, secondo il ciclo di omologazione WLTP. Un valore davvero interessante per un’auto di questa categoria che consente, quindi, di coprire il tradizionale tragitto quotidiano casa - lavoro senza mai utilizzare il motore termico.