Audi lancia in Italia la inedita RS 5 Sportback

Lʼidea della carrozzeria Sportback a 5 porte per lʼultimo modello RS nasce per i vantaggi legati allʼibridazione: cʼè la versatilità della configurazione con portellone posteriore (bagagliaio da 480 a 1.300 litri) e la dinamicità propria delle granturismo coupé. Dʼaltronde le specifiche tecniche sono da “paura”: Audi RS 5 Sportback monta il V6 biturbo 2.9 che, oltre ai 450 CV, sviluppa 600 Nm di coppia . È capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, nonostante la stazza da ammiraglia (è lunga quasi 5 metri). Limitata elettronicamente a 280 orari la velocità massima , ma è roba da circuiti anche nella Germania dei limiti zero in autostrada.

Il 6 cilindri sposa la trazione integrale permanente quattro, con cambio tiptronic a 8 rapporti e il differenziale centrale autobloccante. Lʼassetto sportivo si avvale del Dynamic Ride Control per gestire al meglio tutte le situazioni di guida sportiva. Per il resto cʼè il design incisivo, emozionale della vettura, con i passaruota allargati di 15 mm rispetto alle altre A5 Sportback e tre pacchetti di personalizzazione Audi Exclusive. A richiesta sono proposti anche i freni in carboceramica, come le ruote da 20 pollici in alternativa a quelle da 19 standard. La nuova Audi RS 5 Sportback è arrivata in questi giorni sul listino italiano, fissata al prezzo di 92.250 euro.