Audi protagonista al FuoriConcorso Como, al centro il racconto del Motorsport

Prosegue il viaggio di Audi per celebrare il mondo del Motorsport: il marchio è stato infatti tra i protagonisti della Milano Design Week 2026, con l’installazione “Origin” di Zaha Hadid Architects presso gli spazi di Portrait in Corso Venezia. La location è stata un punto di riferimento delle attività del FuoriSalone, registrando un’affluenza di oltre 170mila visitatori. In quell’occasione erano presenti la monoposto R26 di Audi Revolut F1 Team e la nuova Audi RS 5, il primo modello plug-in di Audi Sport, due interpretazioni della tecnologia ibrida nell motorsport e su strada in anteprima assoluta per il pubblico italiano.
Le vetture esposte a FuoriConcorso
E adesso il percorso di Audi non si ferma: dal 15 al 17 maggio il marchio sarà infatti a FuoriConcorso – Como, la manifestazione che celebra la cultura automobilistica e l'eccellenza nel design e nell'ingegneria motoristica. L’evento, nato nel 2019, riunisce una selezione esclusiva di auto d'epoca e veicoli unici. Per l’edizione 2026, il cui titolo è “KraftMeister”, Audi è presente con una selezione di vetture che hanno fatto la storia del Motorsport: cuore delle attività sarà Villa Sucota, affacciata sulle sponde del lago e sulle montagne circostanti. Saranno 11 le vetture esposte, dal Gruppo B, Le Mans e Formula 1 alla nuova Audi RS 5.
Le leggende del Motorsport
Al FuoriConcorso saranno presenti anche gli ex-piloti Audi Allan McNish, Tom Kristensen e Dindo Capello. McNish, oggi Racing Director Audi Revolut Formula 1 Team, ha ottenuto i principali successi al volante dei prototipi Audi ed è arrivato 9 volte sul podio di Le Mans. Tom Kristensen, danese specialista dell’endurance, il pilota danese ha conquistato 9 volte (di cui 6 consecutivamente) la 24 Ore. Nel 2004 in team con Rinaldo “Dindo” Capello, Brand Ambassador Audi, ultimo italiano a trionfare, nel 2008, nella competizione di durata più celebre al mondo. Le leggende del Motorsport aiuteranno ad esplorare il concetto di velocità dal loro punto di vista.