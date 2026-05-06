Audi protagonista al FuoriConcorso Como, al centro il racconto del Motorsport

E adesso il percorso di Audi non si ferma: dal 15 al 17 maggio il marchio sarà infatti a FuoriConcorso – Como, la manifestazione che celebra la cultura automobilistica e l'eccellenza nel design e nell'ingegneria motoristica. L’evento, nato nel 2019, riunisce una selezione esclusiva di auto d'epoca e veicoli unici. Per l’edizione 2026, il cui titolo è “KraftMeister”, Audi è presente con una selezione di vetture che hanno fatto la storia del Motorsport: cuore delle attività sarà Villa Sucota, affacciata sulle sponde del lago e sulle montagne circostanti. Saranno 11 le vetture esposte, dal Gruppo B, Le Mans e Formula 1 alla nuova Audi RS 5.