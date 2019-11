Audi e H-FARM insieme per sostenere i giovani

I giovani sono i clienti di domani, ma sono anche portatori di esigenze e bisogni evoluti, cui le aziende devono tener conto. Si spiega così il progetto “Audi We Generation”, il percorso-laboratorio per i giovani talenti che vede insieme Audi e H-FARM , con lʼobiettivo di sostenere la cultura dell’innovazione e del cambiamento.

Giunta alla seconda edizione, la partnership con H-FARM si pone lʼobiettivo della formazione professionale, aprendo a un percorso didattico che porti in Audi giovani studenti e stagisti. Con sede a Roncade, nel trevigiano, H-FARM ha svolto ieri lʼevento “Tech it easy”, per mostrare le sue soluzioni per l’imprenditoria, la formazione e lo sviluppo di start up. Per Audi è anche lʼoccasione di mostrare la sua responsabilità sociale e Fabrizio Longo, Direttore di Audi Italia, ha parlato di Umanesimo 2.0 a proposito dʼinnovazione e di soluzioni che possano aiutare lʼuomo a migliorare la qualità di vita.

Per Longo, il mondo dellʼauto deve guardare alle persone e avere un ruolo attivo nelle loro vite. Temi come la social safety, la connessione o le soluzioni innovative che restituiscano e valorizzino il tempo delle persone, diventano fondamentali. Si vive nel paradosso di non aver mai avuto tante soluzioni come in questo momento, senza però studiarle con metodo. Il ponte fra la tecnologia e lʼetica è la formazione, ma non basta da sola.

Riccardo Donadon, Ceo e Founder di H-FARM, ha centrato il suo discorso sui giovani, il talento, la sostenibilità, sentendo forte la necessità di fare investimenti che siano di responsabilità verso le nuove generazioni. Formare e investire sono temi cardine e per fare questo bisogna conoscere i ragazzi, le loro abitudini e le loro ambizioni. H-FARM è una piattaforma che nasce proprio dallʼesigenza di trovare un luogo dove aggregare il talento, dove scuola, impresa e innovazione lavorino insieme.

Nel corso di “Tech it easy” sono state ascoltate le testimonianze dellʼalpinista Hervé Barmasse e dellʼesploratore Alex Bellini, che hanno discusso dellʼinfluenza delle tecnologie nelle loro imprese sportive e sullʼimpatto che lʼinnovazione ha su uomo e ambiente in unʼottica sostenibile. La partnership tra Audi e H-FARM ha prodotto il corso di laurea in Digital Management. Al termine del percorso, i ragazzi avranno l’opportunità di candidarsi per partecipare a uno stage formativo presso la sede di Audi Italia.