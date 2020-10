Arrivano in Italia gli scooter elettrici Super Soco CPx

Per il lancio dei nuovi scooter elettrici ‒ prodotti in Cina da una multinazionale con sede in Australia ‒ il gruppo Vmoto ha organizzato per tutto il mese di ottobre un roadshow presso 16 dealer sparsi su tutto il territorio italiano. Il “Progetto CPx” prevede, per chi acquisterà uno scooter Super Coco nel mese di ottobre 2020, la possibilità di scegliere in omaggio un casco jet o lo zainetto hi-tech con presa di ricarica USB. La velocità massima degli scooter elettrici è di ben 90 km/h e lʼautonomia di marcia raggiunge i 140 chilometri.

Si tratta dunque di mezzi dalla notevole fruibilità, che vantano il sistema di frenata combinata e si ricaricano completamente in 3 ore e mezzo. Ricarica che è gestibile via app. Di serie i Super Coco hanno i fari a Led. Essendo scooter elettrici di categoria L3, beneficiano appieno degli incentivi statali e diventano quindi particolarmente interessanti. Il modello CPx a batteria singola, ad esempio, fissato a listino a 4.590 euro, scende a 3.085 euro in caso di rottamazione e 3.461 euro senza. Il CPx a doppia batteria passa da 5.690 euro a 3.824 con rottamazione e 4.290 euro senza.

Maggiori informazioni e la lista dei 16 dealer esclusivi selezionati per il “Progetto CPx” è disponibile all’indirizzo web: https://it.vmotosoco.com/parte-progetto-cpx-2.