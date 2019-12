Ape E-City, in India il tre ruote Piaggio diventa elettrico

Non sorprendetevi se il primo Ape Piaggio elettrico sarà lanciato in India . Nel grande Paese asiatico i “three wheels” sono da sempre i veicoli più diffusi, ne circolano decine di milioni e fanno ormai parte del paesaggio. Il gruppo di Pontedera è presente in India da molti anni, anche con propri stabilimenti produttivi, e il lancio di Ape E-City rappresenta una svolta epocale.

Il nuovo Ape E-City è un modello al 100% elettrico e sarà prodotto nello stabilimento di Baramati (stato del Maharashtra). Si caratterizza per la tecnologia “battery swap”, cioè bastano pochi minuti per sostituire la batteria scarica con una carica presso stazioni di servizio automatizzate. Una soluzione funzionale che accorcia drasticamente i tempi di sosta per riavere batterie in piena efficacia, alla quale stanno lavorando anche molti costruttori automobilistici. Per un veicolo commerciale come il tre ruote Piaggio, usato per consegne e il trasporto merci, la soluzione ideale.

Piaggio ha sfruttato subito lʼopportunità messa in piedi dal Governo di Nuova Delhi, che sta sostenendo la mobilità elettrica per sfuggire allo stringente problema dellʼinquinamento delle sue congestionate metropoli. Il programma governativo si chiama FAME ‒ Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles ‒ e prevede lʼabbattimento del gettito fiscale sui veicoli elettrici dal 12 al 5% (paragonabile alla nostra IVA). Il mercato dei veicoli elettrici in India è ancora allo stadio iniziale, ma si stima che i 71 milioni di dollari di oggi dovrebbero decuplicare fino a 700 milioni di dollari entro il 2025.

I “three wheels” sono onnipresenti nel subcontinente indiano, li usano piccole ditte, negozi ambulanti, piccoli artigiani e commercianti. Piaggio è leader nel Paese con il 23,8% di quota mercato per i veicoli a tre ruote. Commercializza la versione Ape Cargo (e ha il 42,9% del mercato), ma anche la celebre versione Calessino è molto apprezzata dai tassisti indiani.