Ambulanze e taxi, anche le motociclette potranno erogare i servizi

Siamo abituati persino nel nome a chiamare “automobile” il veicolo per lʼemergenza di pronto soccorso: autoambulanza. Ma le cose finalmente cambiano e ora, come previsto dal Decreto Trasporti approvato alla Camera (manca però il Senato), anche le motociclette potranno servire le prestazioni di emergenza sanitaria e pronto soccorso . Vale lo stesso anche per i taxi, che potranno essere anche mototaxi , con il vantaggio di poter sveltire le operazioni di accompagnamento nelle nostre trafficate metropoli.

Il nuovo Decreto Trasporti, blindato dal governo Draghi con la fiducia, ha approvato a larga maggioranza le modifiche al codice stradale, che prevedono appunto lʼampliamento dei servizi affidabili ai motoveicoli. Ma non è lʼunica novità del DL, che apre anche allʼingresso dei motocicli elettrici in autostrada e nelle tangenziali, purché abbiano una potenza minima di 11 kW. Parzialmente soddisfatta lʼAncma ‒ lʼassociazione dei costruttori moto ‒ che si dice soddisfatta dellʼapertura alle due ruote elettriche, ma delusa per il permanere del divieto di accesso in autostrada e tangenziali agli scooter di cilindrata inferiore ai 150 centimetri cubici. Un limite che esiste solo in Italia e non più giustificato dalle tecnologie di sicurezza oggi disponibili.

“Con la soddisfazione per le novità e i risultati ottenuti insieme alla FMI (Federazione motociclistica italiana), dobbiamo purtroppo registrare anche la mancata approvazione della misura riguardante lʼaccesso dei motocicli 125 in autostrada. Lʼaccoglimento delle nostre comuni istanze – commenta il presidente di Confindustria Ancma Paolo Magri – è comunque indicativa del valore del nostro settore e del maggiore peso specifico che la mobilità su due ruote ha assunto”.

Altra novità prevista dal decreto è la possibilità per le moto da enduro di mettere una targa sostitutiva durante le competizioni (il “targhino”), evitando così di danneggiare o smarrire la targa vera. Nelle gare di motocross è molto facile danneggiare parti della moto e le stesse targhe, inutili ai fini della competizione. Salvaguardarle è quindi un atto di premura. Infine cʼè la sorpresa dellʼingresso dei ciclomotori nel mondo dei veicoli dʼinteresse storico e collezionistico. Finalmente anche per chi ha una Vespa degli anni 50 o una storica Lambretta o altro scooter potrà beneficiare delle agevolazioni previste dal Codice della Strada.