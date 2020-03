Alpine A110 Légende GT e Color Edition 2020

Elegante e raffinata, la Alpine A110 Légende GT è una serie limitata a 400 unità in tutto il mondo. Monta il motore 1.8 turbo da 252 CV, che sfreccia sullo 0-100 in 4,5 secondi, merito della leggerezza e che, con il baricentro basso, garantisce tanta agilità ed emozioni di guida assolute. Il cambio è a doppia frizione. Si caratterizza per la presenza di serie degli pneumatici Serac diamantati da 18 pollici con finitura oro, le luci posteriori a LED e, allʼinterno, dei sedili Sabelt regolabili in 6 posizioni e rivestiti in pelle color ambra. Le tre tinte disponibili sono lʼinedita Argent Mercure, Noir Profond e Bleu Abysse.

Ancora più esclusiva si annuncia la A110 Color Edition. Lʼintenzione di Alpine è creare una serie limitata con un colore ad hoc per ogni anno di produzione. Per il 2020 questa tinta è Jaune Tournesol. Il motore di questa serie ultra speciale è potenziato a 292 CV. Tutte le Alpine A110, fin dal primo livello, sono ben equipaggiate e con un know-how tecnico di primo livello, che include lo scarico sportivo attivo e i freni Brembo potenziati. Altra novità del brand è il varo di Atelier Alpine, cioè il nuovo programma di personalizzazione per la clientela. I prezzi della A110 Légende GT partono da 69.300 euro, della Color Edition da 71.000 euro.