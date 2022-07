Alfa Romeo Tonale, arrivano le versioni diesel da 35.500 euro

Una motorizzazione importante per il mercato italiano, che ancora apprezza molto il gasolio, soprattutto chi usa tanto lʼauto in ambito lavorativo, e che va ad affiancare le due versioni benzina Hybrid da 130 e 160 CV , che in poche settimane hanno già raccolto 4.500 ordini.

Il turbodiesel che alimenta il giovane Suv Alfa Romeo è il

4 cilindri 1.6 da 130 CV di potenza

cambio automatico TCT a doppia frizione e 6 rapporti

, forte di una generosa coppia massima di 320 Nm. Al motore è abbinato il, che ne esalta le doti dinamiche, mentre il diesel ha il grande merito di aumentare lʼefficienza in termini di consumi e costi di gestione dellʼauto. La clientela business è in effetti il vero target di questo modello, e per loro Alfa Romeo propone anche soluzioni tecniche importanti come lo sterzo più diretto del segmento (rapporto 13,6:1) e il “Dynamic Torque Vectoring”.

Alfa Tonale è lʼunico modello della categoria C-Suv a essere equipaggiato con l’

Integrated Brake System

pinze fisse Brembo a 4 pistoncini

certificato NFT

(IBS), cui aggiunge le, i dischi anteriori autoventilati e dischi pieni al posteriore, per performance di frenata eccellenti. Ottimo è anche il comparto sospensioni e ammortizzatori, ma il nuovo modello del Biscione è allʼavanguardia anche dal punto di vista digitale, con il(Non-Fungible-Token) di cui è stato il primo veicolo al mondo a proporre.

Alfa Romeo Tonale 1.6 diesel è disponibile nelle concessionarie italiane nei tre allestimenti Super, Sprint e Ti

I prezzi partono da 35.500 euro

, ciascuno con una caratterizzazione ben definita. Dovrà rafforzare la crescita del brand, le cui vendite in Italia viaggiano attorno al 25% di aumento rispetto allo scorso anno., esattamente come per la 1.5 Hybrid benzina da 130 CV.