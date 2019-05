Quattro per Una 1 maggio 2019 07:55 Alfa Romeo Giulietta, in arrivo il MY 2019 Restyling e il nuovo servizio di sharing fra privati

Lʼesordio della Giulietta MY 2019 è avvenuto nella cornice storica del Museo Alfa Romeo di Arese. La berlina 5 porte italiana ha subito tanti ritocchi estetici e il giusto upgrade tecnologico, anche se le motorizzazioni sono rimaste quelle di prima: due 120 CV, un benzina e un diesel, il 170 CV benzina. Tutte e tre turbo e con il cambio automatico TCT, di serie sulla 170 CV e a richiesta sulle altre.

Il design di Alfa Romeo Giulietta resta inconfondibile, ma evolve aggiungendo nuovi elementi stilistici e personalizzando la gamma con 4 versioni dal carattere indipendente lʼuna dallʼaltra: Super, Sport, Executive e Veloce. Poi ci sono altri pacchetti per personalizzare ulteriormente la vettura. Ogni versione si contraddistingue per le finiture specifiche, per i cerchi in lega esclusivi, per i contenuti di stile e sportivi, basti pensare che Giulietta Veloce è la 170 CV turbo benzina. Molto interessante si rivela lʼofferta lancio di Giulietta MY19 Super Launch Edition: motore 1.6 JTDM a gasolio da 120 CV, con telecamera posteriore di parcheggio, i cerchi in lega diamantati da 18 pollici e i gruppi ottici con fari bixeno e adattativi, al prezzo di 22.400 euro.

Con il lancio della vettura, Alfa Romeo sperimenta inoltre le più innovative formule finanziarie. Quelle legate al noleggio a lungo termine, anche fra privati come Be Free, e la novità assoluta del servizio di sharing “peer to peer” fra privati U-Go by Leasys. Questʼultimo offre la possibilità ai clienti Leasys di condividere la propria auto, per contenerne i costi di esercizio. Finanziato da FCA Bank, il servizio U-Go by Leasys opera non solo in Italia, ma da settembre anche in Spagna, Francia, Regno Unito, e poi Germania, Belgio e Olanda, fino a 13 Paesi europei nel 2021.