Al Valentino la Jeep Renegade Hybrid Plug-in

Un ruolo da protagonista a Torino lo vuol giocare, ovviamente, il gruppo FCA, Fiat Chrysler Automobile . Già la premiere di Alfa Romeo Tonale vale la pena di una capatina nel bellissimo parco cittadino, ma le sorprese non sono finite. Allʼevento debutta infatti la Jeep Renegade Hybrid Plug-in , prima ibrida elettrica ricaricabile di Jeep, dotata di un motore termico a benzina di cilindrata 1.3 e un motore elettrico che, in sinergia, sviluppano fino a 240 CV. La Renegade ibrida prenderà parte stasera alla Parata dei Presidenti , in pratica i top manager delle Case automobilistiche si metteranno al volante dei loro modelli più rappresentativi.

Lʼibrido targato Jeep ha il vantaggio di essere modulare, nel senso che permette il montaggio di motori elettrici ancora più potenti. Il sistema sarà implementato anche sulla Compass e si allargherà allʼinterno di altri brand del gruppo FCA. In modalità interamente elettrica, Jeep Renegade Hybrid Plug-in riesce a fare circa 50 chilometri, a una velocità massima di 130 km orari. Una buona autonomia per lʼutilizzo quotidiano della vettura, che vanta emissioni di CO2 inferiori ai 50 g/km. Non solo, ma grazie allʼelevata coppia motrice assicurata dal motore elettrico, il Suv è ancora più forte nella marcia in fuoristrada, quando è necessario un rapporto di trasmissione molto ridotto.