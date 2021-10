Zuckerberg: "Una 'talpa' ha dipinto una falsa immagine di Facebook"

-afp

Dopo le accuse al Senato da parte dell'ex manager Frances Haugen, Mark Zuckerberg ha preso le ferme difese di Facebook in una nota ai dipendenti. "Noi ci preoccupiamo profondamente - scrive - di questioni come la sicurezza, il benessere e la salute mentale. Al livello più elementare penso che molti di voi non riconoscano la falsa immagine della società che è stata dipinta".