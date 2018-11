Zimbabwe, scontro frontale tra autobus: almeno 47 morti

Due autobus pieni di gente si sono scontrati frontalmente vicino a Rusape, circa 170 km a est di Harare, capitale dello Zimbabwe: il bilancio, che potrebbe aggravarsi, è di almeno 47 morti. Secondo un portavoce della polizia del Paese africano, sono circa 80 i feriti ricoverati, diversi dei quali in gravi condizioni. Nello Zimbabwe gli incidenti stradali mortali, anche molto gravi, sono comuni per via di strade sconnesse e autisti spericolati.