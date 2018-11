Zika, Oms: "Allarme estremamente alto, virus si sta diffondendo"

Quello che preoccupa "particolarmente" l'Oms è "la rapida evoluzione" della situazione e la diffusione del virus che in alcuni Paesi "è stata associata all'aumento di nascite con il cranio di dimensioni piccole in maniera anormale". Lo scorso anno, ha aggiunto Chan, il virus Zika "era stato individuato nelle Americhe, dove adesso si sta diffondendo in maniera esplosiva".



Francia alle donne incinte: "Rimandate i viaggi ai Caraibi" - La Francia raccomanda alle donne incinta di non recarsi nei dipartimenti francesi d'Oltremare a causa dei rischi legati al virus Zika. Le autorità transalpine prendono la minaccia molto sul serio. "In casi limitati ci possono essere conseguenze molto gravi", ha detto in radio il ministro della Salute, Marisol Touraine, aggiungendo: "Raccomando alle donne incita che sono attualmente in Francia e che intendono recarsi in Martinica, Guyana, territori d'Oltremare, di rinviare il vostro viaggio".



Vertice dei Paesi del Sud America - Intanto il presidente del Brasile Dilma Roussef ha annunciato che martedì 2 febbraio si terrà a Montevideo, in Uruguay, una riunione dei ministri della Sanità dei Paesi Mercosur per studiare i provvedimenti da adottare nell'ambito della lotta contro il virus Zika in America Latina. Del Mercosur, il mercato comune del Sud America, fanno parte: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela.