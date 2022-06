Zelensky: "Russia è un male che va fermato sul campo di battaglia"

"Le forze di invasione russe continuano a bombardare le città ucraine, il che dimostra che la Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia".

Lo ha detto ha il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Più dura la guerra, più è difficile competere per l'attenzione di centinaia di milioni di persone in diversi Paesi. Ma farò tutto il possibile affinchè l'attenzione sull'Ucraina non si affievolisca", ha aggiunto Zelensky citato da Ukrinform.