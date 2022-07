Zelensky: Mosca non intende applicare l'accordo sul grano

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che l'attacco missilistico russo al porto di Odessa dimostra che Mosca ha finalmente trovato il modo di non attuare l'accordo sul grano siglato venerdì con Nazioni Unite, Turchia e Ucraina.

"Non importa cosa dica o prometta la Russia, ha precisato Zelensky in un video pubblicato su Telegram, Mosca "troverà il modo di non attuare", l'intesa.