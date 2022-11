Zelensky: "Libereremo anche il Donbass e la Crimea"

Zelensky annuncia i prossimi obiettivi della controffensiva ucraina.

"Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo nessuno indietro. La gioia per la liberazione di Kherson la proveranno anche a Henicesk e Melitopol", afferma il presidente ucraino. "Arriveremo in tutte le nostre città e i villaggi del Donbass. Vedremo sicuramente le forze ucraine incontrare le bandiere ucraine in Crimea, che i cittadini tengono ancora lì, e ce ne saranno centinaia per le strade il giorno della liberazione".