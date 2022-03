Zelensky: le madri russe non mandino i figli in guerra contro Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolge con un nuovo video alle "madri russe" per chiedere di "non mandare i vostri figli a fare la guerra in un paese straniero".

"Non credete alle promesse che verranno solo mandati da qualche parte a fare esercitazioni o in situazioni di non-combattimento - dice Zelensky -. Verificate dov'è vostro figlio e se avete anche il minimo sospetto che possa essere mandato a fare la guerra contro l'Ucraina, agite immediatamente. Non condannate vostro figlio alla morte o alla prigionia. L'Ucraina non ha mai voluto questa guerra, ma ci difenderemo quanto sarà necessario".