Zelensky: "Grazie all'Italia per il suo sostegno senza esitazione"

Zelensky ringrazia ancora una volta l'Italia.

Nel corso della riunione virtuale del G7, il presidente ucraino si è detto "grato" al nostro Paese "e a tutti gli italiani per l'apporto tempestivo e senza esitazione di sicurezza e sostegno finanziario. Vi sono grato per la solidarietà nel rispetto della dignità umana, perché la Russia vuole privare della dignità tutte le nazioni libere, e non solo in Europa. Grazie, premier Meloni".