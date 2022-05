Zelensky: "Fare di tutto per evacuare Mariupol e Azovstal"

In un video messaggio citato da Interfax Ukraine, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che si farà "di tutto per far uscire la nostra gente da Mariupol e Azovstal, sia civili che militari".

"E' difficile, ma abbiamo bisogno di tutti coloro che sono lì - ha proseguito -. Non c'è stato un solo giorno in cui non ci siamo occupati di loro. Siamo riusciti a risolvere la questione del cessate il fuoco per quasi tre giorni. Ora le truppe russe non rispettano gli accordi. Continuano gli attacchi massicci ad Azovstal".